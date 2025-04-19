Наразі воєнний стан продовжено до серпня, але його можуть скасувати достроково, якщо це буде потрібно.

Навіть у разі скасування воєнного стану демобілізація призваних на фронт громадян не почнеться автоматично. Для цього потрібен окремий указ глави держави і дозвіл парлаименту. Про це заявив народний депутат Федір Веніславський в інтерв’ю Radio NV.

"Тут треба бути відвертим, і чесно говорити громадянам України, військовослужбовцям, що припинення правового режиму воєнного стану не означає автоматичну демобілізацію. Тому що, відповідно до Закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, демобілізація ухвалюється окремим рішенням президента, яке потребує схвалення Верховної Ради", — пояснив він.

Разом з тим Веніславський наголосив, що доки війна триває, ніхто не буде ухвалювати рішення про демобілізацію.

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У цьому контексті він прокоментував нещодавній скандал із відмовою одного з нардепів голосувати за продовження воєнного стану. За словами Веніславського, попри бажання отримати певні політичні бали більшість депутатів були змушені зрештою віддати голос за продовження воєнного стану, оскільки до цього їх змушує та реальність, через яку його від початку запровадили – постійні терористичні атаки Росії на мирні міста та спроби просунутися на фронті.

Україна продовжила воєнний стан до серпня

Як писав УНІАН, цього тижня Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів – до 6 серпня цього року.

За день до голосування спалахнув скандал, коли нардеп Олексій Гончаренко публічно заявив, що виступить проти продовження воєнного стану, оскільки невдоволений відсутністю демобілізації та чітких термінів служби в українській армії. Також він критикував відсутність адекватного рекрутингу і силову мобілізацію, яка, за його словами, породжує масове СЗЧ.

Реагуючи на заяву Гончаренка, спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що голосування за продовження воєнного стану визначить, хто з депутатів пройшов "фінальний кастинг Путіна".

Зрештою Гончаренко виявився єдиним нардепом, який справді проголосував проти.

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