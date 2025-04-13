Просто звільнити військових, не створивши умови щодо їхньої заміни, було б неправильно, каже Паліса.

Україна досліджує можливості для подальшої демобілізації військових, але для цього необхідні певні умови. Не можна звільнити їх, оголивши при цьому якусь ділянку фронту, акцентував заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

"Стосовно мобілізованих, які вже тривалий час служать, абсолютно їх розумію. Люди виснажуються і фізично, і морально, я розумію, що це важко. І я не прихильник службові від сьогодні й до кінця. Але для того, щоб питання демобілізації стало на порядок денний як таке, яке можливо реалізувати, треба створити умови", – акцентував він в інтервʼю BIHUS Info.

За словами Паліси, зараз проводиться дослідження, і Україна пробує робити робочий механізм для подальшої демобілізації військовослужбовців. Проте зробити це без "розуміння і допомоги суспільства" нереально, каже він.

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"Ми не можемо звільнити велику кількість військових мобілізованих, оголивши якусь ділянку фронту. Ми ж розуміємо, що це не зовсім вкладається в здоровий глузд. Ну вірно, чи можливо я не правий? Я розумію, що люди виснажені", – продовжив заступник керівника Офісу президента.

Він зауважив, що просто звільнити військових, не створивши умови щодо їхньої заміни, було б неправильно.

"Просто їх звільнити зараз, не створивши умови щодо їхньої заміни, це неправильно. При всій повазі до тих людей, які вже сидять з (початку, – ред.) повномасштабки", – констатував Павло Паліса.

Демобілізація в Україні: інші новини

Як пише "Українська правда", в разі ухвалення Верховною Радою закону про демобілізацію, Україна мала би одномоментно демобілізувати 108 тис. військових, серед яких 14 тис. офіцерів. Зазначається, що у Міноборони думають, як зменшити напругу серед військових через відсутність чітких термінів служби, не послабивши фронт. Військові ж відкрито заявляють, що втомилися воювати.

Президент Володимир Зеленський казав, що наразі в Україні не передбачена законом демобілізація військових.

"Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому, тоді треба було в перший день здаватись. Тому що якщо завтра половина людей піде додому, Путін нас вб'є всіх", – додав він.

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