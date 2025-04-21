Фахівець зауважив багато в чому ситуація залежить від повернення українських біженців з-за кордону.

В Україні існує проблема з демографічною інформацією, оскільки перепис населення проводився ще у 2001 році.

Про це повідомив в інтерв’ю РБК-Україна доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.

Він деталізував, що на початку ковідного періоду кількість осіб у віці 60 років і старше, наближалась до 25%. "За нашими прогнозами, ця частка збільшуватиметься і на початку 2040-х років може сягнути 30%", - спрогнозував демограф.

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При цьому він зауважив, що все залежить від повернення українських біженців з-за кордону. Гладун зазначив, що в разі повернення українців працездатного віку, а також дітей, то частка людей старшого віку може бути меншою.

"Кількість українців, які повернуться, залежатиме від умов, на яких закінчиться війна, чи будуть люди тут працевлаштовані, чи збереглося їхнє житло. А також як вони встигли обжитися за кордоном й яка буде політика тих країн щодо біженців. Бо коли війна закінчиться, українців там позбавлять статусу осіб, які потребують захисту", - пояснив демограф.

Українські біженці за кордоном

Наприкінці березня видання The Economist писало, що українські біженці можуть залишитися в Європі назавжди, оскільки пускають там коріння. Видання зауважило, що зараз у ЄС діє схема "тимчасового захисту", яка пропонує 4,3 млн українських біженців доступ до житла, працевлаштування та пільг. Дія цієї схеми має закінчитися в березні наступного року. Незалежно від того, чи буде цю програму продовжено, українці дедалі частіше відмовляються від ідеї щодо повернення на Батьківщину.

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