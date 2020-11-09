Команда представництва зачитала уривок вірша "Життя іде і все без коректур…".

Команда Представництва ЄС привітала українців з Днем української писемності та мови віршами Ліни Костенко.

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"Представництво ЄС вітає всіх українців з Днем української писемності та мови! Не пропустіть відео, в якому наша команда з нагоди цього свята читає українською уривок з вірша Ліни Костенко", - йдеться в повідомленні.

Команда представництва зачитала уривок вірша "Життя іде і все без коректур…".

🇺 🇦 Представництво ЄС вітає всіх українців із Днем української писемності та мови! Не пропустіть відео, в якому наша команда з нагоди цього свята читає українською уривок із вірша Ліни Костенко🙌 pic.twitter.com/Gew0wFOzRQ — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 9, 2020

Довідка УНІАН. День української писемності та мови щорічно відзначається в Україні 9 листопада. Згідно з православним календарем, в цей день вшановується пам'ять преподобного Нестора Літописця.

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Автор: Людмила Жерновська