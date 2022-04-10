У поліції зазначили, що жінці вдалося втекти від окупантів.

У селі Богданівка Броварського району п’яні російські окупанти зґвалтували жінку.

Про це повідомили у Поліції Київської області. Також російські військові вбили чоловіка згвалтованої жінки, коли він намагався її боронити. Крім того окупанти застрелили собаку, а дім спалили.

"Під час зачистки села поліція виявила спалений будинок 34-річної потерпілої та тіло її чоловіка, застреленого загарбниками", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що жінці вдалося втекти від окупантів. В даний час вона перебуває в одній із західних областей України.

Як повідомляв УНІАН, у Бучі під Києвом троє братів під час окупації врятували два десятки місцевих жителів. Двоє з них і нині готують на вогнищі їжу та підтримують усіх стареньких, які залишилися у їхній багатоповерхівці. А от - третього наймолодшого - окупанти жорстоко розстріляли, коли той ніс в укриття ковдри і продукти.

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