Наразі студенти денної форми та батьки, в яких є троє і більше дітей, мають писати в ТЦК заяву на відстрочку та надавати підтверджувальні документи, але планують скоро ввести онлайн-послугу за запитом людини.

Триває мобілізація в Україні, і до кінця літа в питанні оформлення відстрочки для студентів денної форми та багатодітних батьків плануються зміни - їм вже не потрібно буде ходити в ТЦК та СП для її оформлення.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю на "єПитання". Вона зазначила, що наразі студенти денної форми та батьки, в яких є троє і більше дітей, мають писати в ТЦК та СП заяву на відстрочку та надавати підтверджувальні документи.

"Я хочу зробити відстрочку автоматичну. Якщо це, наприклад, денна форма навчання або 3-є дітей - багатодітна сім’я, щоб це не була необхідність писати заяву (прохання на відстрочку), а щоб було просто - скинути запит через "Резерв+", ми сходили в Державний реєстр актів цивільного стану, забрали дані про людей за згоди людей-користувачів, склали в "Оберіг" і автоматично дали відстрочку. І тільки якщо людина не хоче цю відстрочку, вона має можливість піти написати заяву і відмовитись. Тобто зробити навпаки - перевернути цю "шахівницю", - сказала Черногоренко.

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Вона зауважила, що наразі монопольне право вносити дані в "Оберіг" має тільки працівник ТЦК (через ЦНАП це зробити не можна). "Зокрема, щодо кейсу студентів денної форми, зараз перебудовуємо роботу, щоб працівник ТЦК та СП і без відома людини міг запросити дані в реєстрі Міносвіти і надати їй відстрочку. Це буде потребувати певних зміни нормативно-правових актів. Але ми це зробимо, думаю, до кінця літа", - прокоментувала замміністерка.

За її словами, загалом планується зробити "Резерв+" альтернативою ТЦК зараз. "Тобто зробити можливість всі сервіси, які отримують люди зараз в ТЦК, отримати через застосунок. Або через застосунок, або через ТЦК. Це не означає, що ми закриваємо ТЦК. Вони продовжують роботу, але фокусуються саме на тому, що мають робити - робити генерацію, формувати критерії для цієї генерації, маршрутизувати військовослужбовців…", - зауважила Черногоренко.

Тобто йдеться про те, що сервіси з оновлення "військових" даних людини - це близько пари десятків персональних даних військовозобов’язаного і до 10 службових, які зараз тільки в ТЦК, зробити цифровими, автоматизованими.

Важливі новини України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, раніше Катерина Черногоренко сказала, що Міноборони України працює над тим, щоб військовозобов'язані отримали можливість оформлювати відстрочку онлайн. При цьому зауважила, що є низка даних, яких немає в електронних базах, тому це процес перебуває в активній розробці.

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