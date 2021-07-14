У всіх кримінальних провадженнях відпрацьовується версія можливої причетності посадовців КМДА та службових осіб комунальних підприємств.

Державна фіскальна служба України проінформувала про стан досудових розслідувань у кримінальних провадженнях розпочатих за фактами умисного ухилення від сплати податків в яких фігурують комунальні підприємства міста Києва.

Як повідомила прес-служба ДФС, податкова міліція виявила нові факти та почала встановлювати схеми, які використовувалися суб’єктами господарської діяльності для виведення бюджетних коштів.

За результатами аналізу вилученої в ході обшуків документації в офісах КК “Київавтодор” та підрядних організаціях, стосовно проведених робіт із капітального ремонту одного із шляхопроводів встановлено, що з 2019 по 2021 роки було проведено 6 тендерів, переможцем яких ставала одна і та ж компанія, яка вже фігурує в іншому кримінальному провадженні. Загальна вартість виграних тендерів становить майже 1 млрд грн. Діяльність цього підприємства буде детально досліджуватися.

В кримінальному провадженні де фігурує КП “Київміськсвітло” – триває судово-почеркознавча експертиза та судово-товарознавча експертиза щодо вартості товарів, які використовувались при капітальному ремонті мереж зовнішнього освітлення у м. Києві.

Правоохоронці отримали податкову інформацію стосовно компанії, яка фігурує в досудовому розслідуванні по діяльності КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” при КМДА. Встановлено, що за один із звітних періодів декларування ПДВ здійснено неправомірне визначення платником сум податкових зобов’язань при продажу товарів/послуг на загальну суму ПДВ близько 9 млн грн. за рахунок контрагентів-покупців. Слідством готується підозра службовим особам підрядних організацій за фактами ухилення від сплати податків на суму близько 9 млн гривень.

В кримінальному проваджені стосовно проведених робіт КП "Київавтошляхміст", згідно отриманих документів встановлено нові факти ймовірного розкрадання коштів на виконанні робіт з ремонту мостів на суму понад 33 млн грн.

За результатами обшуків в Департаменті земельних ресурсів КМДА, було вилучено 8 кадастрових справ по земельним ділянкам, які розташовані в м. Києві. Загальна площа цих ділянок становить 18 га. Аналіз вилучених документів свідчить про порушення законодавства в сфері сплати орендної плати за землю.

Місцезнаходження особи, яка перебувала у розшуку за підозрою у несплаті до місцевого бюджету орендної плати за користування комунальним майном у сумі майже 20 млн гривень, встановлено. Сьогодні відносно неї судом обирається запобіжний захід. У найкоротший термін обвинувальний акт відносно цієї особи буде спрямовано до суду. Але це не закінчення розслідування вказаного епізоду. Тривають слідчі дії щодо встановлення можливої причетності до злочину осіб Департаменту земельних ресурсів КМДА.

Також тривають судова будівельна та комп’ютерна експертизи по документах вилучених в ході обшуків в КП "Київпастранс". За результатами експертизи встановлено факти невиконання робіт по ремонту трамвайної колії, але кошти за ці роботи були списані. Орієнтовні збитки становлять 5 млн грн.

По кримінальному провадженню де фігурує КО “Київзеленбуд” – тривають судово-будівельна та судова будівельно-технічна експертизи. При проведені робіт по Куренівському парку попередньо встановлено документальне завищення об’ємів робіт. Виникає питання до тих службових осіб комунальних підприємств, які приймали результати цих робіт і не бачили явних порушень.

В одному з кримінальних проваджень встановлено, що підприємство одночасно надавало "послуги будівельної техніки" та "автотранспортні послуги" різним СГД (з зазначенням марки та д.н.з. транспортних засобів). Таким чином, встановлено неможливість використання одночасно однієї будівельної техніки декількома підприємствами.

Підсумовуючи вищезазначене можна дійти висновку що використання схем по виведенню коштів або ухиленню від сплати податків мало систематичний характер.

В багатьох кримінальних провадженнях встановлюються адреси реєстрації компаній та проводяться обшуки в офісах підрядних організаціях, допитуються їх керівники та службові особи. За багатьма адресами реєстрації місцезнаходження товариств не встановлено, що свідчить про їх фіктивність.

Встановлено чисельні факти отримання працівниками підприємств заробітної плати готівкою. В багатьох випадках отримано підтвердження того, що роботи або послуги не здійснювалися.

Одне із підприємств підрядників вже планує відшкодувати завдані збитки в сумі біля 5 млн гривень в ході досудового розслідування.

У всіх кримінальних провадженнях відпрацьовується версія можливої причетності посадових осіб КМДА та службових осіб комунальних підприємств.

Суми попередньо встановлених в ході слідства збитків, які завдані міському бюджету столиці та державі, сягають понад 207 мільйонів гривень.

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Автор: Григорій Бондар