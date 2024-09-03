Рішення прийнято на підставі проведеного службоого розслідування та роботи Дисциплінарної комісії НАБУ.

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос звільнив свого першого заступника Гізо Углаву. Про звільнення першого заступника директора повідомляється у Telegram НАБУ.

"Директор НАБУ ухвалив рішення про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення до першого заступника Директора Бюро за вчинення дисциплінарного проступку - порушення Присяги державного службовця, порушення правил етичної поведінки державних службовців, Закону України "Про державну службу", Кодексу етики працівника НАБУ", - йдеться у повідомленні.

НАБУ інформує, що службове розслідування та надалі Дисциплінарна комісія НАБУ встановила, що перший заступник директора "вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації".

Відео дня

Крім того, повідомляють у Бюро, зазначені дії сформували у працівників НАБУ розуміння можливості "настання негативних наслідків за викривальну діяльність", що є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності, якими мають керуватись в свої роботі працівники та вище керівництво НАБУ.

Злив даних у НАБУ - деталі

Як повідомляв УНІАН, ще у червні перший заступник директора Національного антикорупційного бюро України Гізо Углава ініціював проходження поліграфу у зв’язку з розголосом справи про нібито злиття ним деталей справ Бюро.

Він зазначив, що одразу після поширення чуток про зливи самостійно відсторонився від роботи для повного та об’єктивного розслідування справи.

У липні Углава заявив, що проти нього ведеться медійна кампанія з дискредитації, що супроводжується гучними звинуваченнями, "але жодних реальних доказів його причетності до зливу інформації з НАБУ надано не було".

За даними окремих ЗМІ, до зливу інформації про кримінальні справи причетні активісти ЦПК, які були присутні кілька місяців тому на зустрічі off records, яка відбулася в САП.

Раніше політичний експерт Тарас Загородній висловив думку, що інфокампанія проти заступника директора НАБУ Углави може паралізувати роботу Бюро.

Вас також можуть зацікавити новини: