У «Метінвест політехніка» мають намір зосередитися на підготовці не просто інженерів, а фахівців, здатних управляти складними автоматизованими системами промисловості.

Генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков розповів, чим відрізнятиметься новий Гірничо-металургійний університет «Метінвест політехніка» у Маріуполі від вже існуючих в Україні вищих технічних навчальних закладів.

Як пише «Обозреватель», серед переваг нового вузу, інвестором якого стала група компаній, глава «Метінвесту» назвав сучасні програми навчання від найкращих викладачів України, високотехнологічну лабораторну базу і симбіоз теорії і практики.

«У нас буде один з кращих викладацьких складів в Україні. На сьогодні у нас вже працюють 18 кандидатів у доктори, 11 докторів наук, які працюють над програмами освіти. Які саме фокусуються на тому, що сьогодні важливо в промисловості, що сьогодні важливо в автоматизації, що сьогодні важливо, в тому числі, й в таких сферах, як охорона праці, як екологія. Це перше, що буде його, я сподіваюся, відрізняти вигідно від інших ВНЗ в нашій країні», - зазначив Риженков.

При цьому він акцентував увагу на новому для української системи вищої технічної освіти підході до організації навчання, що передбачає поєднання теорії з практикою.

«ВНЗ буде прив'язаний до промислової компанії, яка готова всі напрацювання застосовувати на практиці тут же у себе на підприємстві... Більш того, ми плануємо робити дуальну освіту, коли на третьому курсі вже студенти зможуть половину часу вчитися в університеті, половину часу працювати на підприємстві. І до того часу, коли вони будуть виходити вже бакалаврами, вони вже будуть готовими фахівцями, яким не потрібно буде проходити шлях молодого фахівця на підприємстві, вони можуть відразу йти вже в інженерні посади», – сказав Риженков.

Гендиректор «Метінвесту» також розповів, що до розробки лабораторної бази нового вузу будуть залучені такі світові корпорації як Siemens, Schneider Electric, Honeywell і Microsoft.

«У перспективі взагалі університет повинен стати основою для науково-дослідного центру, який би був готовий нові розробки здійснювати в промисловій автоматизації і взагалі в промисловості... ІТ-архітектуру самого університету і всіх освітніх програм розробляє компанія Microsoft. Це для них теж доволі цікавий проект, і вони всі свої нові технології в сфері навчання, в сфері освіти мають намір застосувати в нашому університеті. Це наш спільний з ними проект, я думаю, це теж надасть певний імпульс якості викладання та онлайн-орієнтованості, якщо можна так висловитися, в сучасності цього університету», - підкреслив Риженков.

При цьому він розповів, чому місцем розташування нового навчального закладу обрали саме Маріуполь у Донецькій області.

«Ми вибрали Маріуполь – місто металургів на сьогодні. Нам здається, що це теж дасть свій поштовх, в тому числі, й до розвитку міста Маріуполя як освітнього центру, як наукового центру, а не тільки, як центру металургії», – заявив Риженков.

Також в «Метінвесті» впевнені, що створення подібного технічного ВНЗ нового покоління надасть позитивний поштовх розвитку всієї гірничо-металургійної промисловості.

«Сьогодні в індустрії нам не потрібні просто інженери, нам потрібні люди, які розуміють, як управляти складними автоматизованими системами промисловості. Тобто нам потрібні не металурги, нам потрібні не гірники – нам потрібні айтішники з дуже хорошим знанням металургії, з дуже хорошим знанням гірничої справи. Це саме те, що буде пропонувати наш університет спільно зі світовими лідерами в напрямку автоматизації», – резюмував Риженков.

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Автор: Іван Бойко