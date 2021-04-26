Столиця може незабаром перейти до "помаранчевої" зони карантину.

Невдовзі Київ може покинути "червону" зону карантину й перейти до "помаранчевої", заявив глава столичного управління Держпродспоживслужби Олег Рубан.

Про це він сказав у ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, показники захворюваності по Києву стабілізувалися, за всіма параметрами, визначеними МОЗ, фіксують зниження.

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"Київ може цього тижня вийти з червоної зони. Що стосується Великодня, сьогодні проводяться Держпродспоживслужбою спільно з КМДА консультації з усіма конфесіями щодо проведення свята. Дійсно, у нас були фактично тренування на Вербну неділю, і ми побачили недотримання протиепідемічних заходів - скупчення людей, недотримання дистанції, відсутність масок. Тому з сьогоднішнього дня ми посилили контрольний режим за даними закладам. І буде щодня проводитися контроль з метою відпрацювання всіх протиепідемічних заходів", - сказав він.

За словами Рубана, в Києві багато порушень карантину.

"Київ ще не буде готовий перейти в жовту зону. У нас буде помаранчева зона. Що стосується суб'єктів господарювання - ресторанів, транспорту, то кожен день виписується більше сотні штрафів на 34 тисяч гривень, закриваються суб'єкти господарювання. Люди свідомо не виконують обмежувальні заходи", - сказав він.

Карантин у Києві: обмеження і заборони

Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні епіднебезпеки.

З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд в громадському транспорті здійснюється за спецпропусками. Закриті дитсадки та школи.

14 квітня дія жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 квітня.

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Автор: Юрій Годован