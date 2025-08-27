Повідомляється, що виїжджати за кордон зможуть і 22-річні, включно.

На сайті Кабінету міністрів України було опубліковано постанову, в якій йдеться про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

У документі йдеться, що, за оновленими правилами, чоловіки віком від 18 до 22 років (включно) зможуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Дозвіл діє з наступного дня після офіційного опублікування постанови, про що раніше заявляла прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в Telegram.

У Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України заявили, що для цього необхідно мати з собою паспорт, що дає право на виїзд за кордон, а також військово-обліковий документ (допускається також в електронній формі), який необхідно буде пред'явити на вимогу працівника ДПСУ (Державної прикордонної служби).

"Виняток: норма не поширюється на осіб, які обіймають певні посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Ці особи можуть виїжджати за кордон тільки у службове відрядження", - йдеться в повідомленні.

Виїзд за кордон українцям від 18 до 22 років - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, це рішення "не одноденний хайп". Він вважає, що дуже важливо порівнювати будь-які деталі, що стосуються цієї ініціативи, наскільки вони відповідатимуть "потужності України на полі бою" та іншим важливим критеріям.

Крім того, у відповідь на рішення про дозвіл виїзду за кордон особам до 22 років включно, у Раді було зареєстровано законопроєкт, який підняв би цю "межу" аж до 25 років.

