За словами депутата, ті молоді люди, які здобувають освіту та досвід за кордоном, потім повернуться і відбудовуватимуть Україну.

Дозвіл на виїзд з України для чоловіків віком 18-22 роки на мобілізаційні процеси не впливає. Про це під час брифінгу сказав народний депутат України від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Відповідаючи на запитання щодо дозволу на виїзд з України для чоловіків віком 18-22 роки, він запевнив, що на мобілізаційні процеси це не впливає.

"Тому що мобілізаційний вік починається з 25 років. Відповідно, жодні мобілізаційні процеси під загрозою не перебувають", - зазначив парламентар.

Відео дня

З точки зору потреб економіки, додав Веніславський, "ті молоді люди, які здобувають освіту, які здобувають досвід за кордоном, потім повернуться і будуть відбудовувати нашу країну".

"Тому в цьому якихось загрозливих масштабів, які б загрожували саме сектору безпеки і оборони, точно немає. І на економічні процеси - я теж не думаю, що це матиме якийсь дуже великий негативний вплив", - сказав депутат.

Він додав, що за пів року-рік можна буде оцінювати доцільність ухвалення такого рішення, побачивши, скільки людей повернулося. Загалом, на думку Веніславського, це правильне рішення.

Виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Кабінет Міністрів України оприлюднив постанову, в якій ідеться про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України. За оновленими правилами, чоловікам віком від 18 до 22 років (включно) дозволили виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

Представники бізнес-спільноти зауважили, що відкриття кордонів для українських чоловіків цієї вікової категорії загрожує втратою робочої сили на ринку праці. За словами підприємців, молодь уже почала звільнятися з роботи, плануючи виїзд із країни із наміром залишитися за кордоном.

Вас також можуть зацікавити новини: