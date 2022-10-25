Патріарх РПЦ Кирило заявив про необхідність змінити список основних цінностей у Стратегії нацбезпеки Росії і внести туди поняття "віра", "жертовність" і "любов до вітчизни".
Про це пише російське видання РБК.
"У Стратегії національної безпеки зроблено спробу описати якусь систему цінностей. Вища цінність - це "життя"... А далі у нас ідуть запозичення із західноєвропейської філософії: "гідність", "права і свободи людини". Усе це добре, ніхто зараз не заперечує ні права, ні гідність людини, але чи можна це одразу ставити після "життя"? А що, до цих гуманістичних ідей не було жодних цінностей? А віра, а любов до вітчизни, а жертовність, без якої взагалі немислима наша історія?" – наголосив Кирило.
За словами патріарха РПЦ, історія РФ та добробут росіян побудовані, зокрема, на жертвах попередніх поколінь. Крім того, він зазначив, що ці цінності "не обумовлюються політичним контекстом", а такий перелік можна розширювати й надалі.
Гучні заяви патріарха РПЦ
Патріарх РПЦ Кирило час від часу робить гучні заяви стосовно війни Росії проти України, виправдовуючи російську агресію. Так, нещодавно він заявив, що Росію "хочуть стерти з лиця Землі". Він наголосив, що зараз Росія проходить важкий шлях випробувань, коли вороги "намагаються з нею покінчити".
Крім того, патріарх РПЦ прокоментував і мобілізацію в Росії. За його словами, російські солдати, які "виконують свій обов'язок", а потім гинуть у боях з ЗСУ, "приносять себе у жертву заради інших".
Раніше Кирило також закликав росіян та духовенство два дні "молитися за здоров'я" диктатора Володимира Путіна на честь його ювілею. Патріархія навіть затвердила тексти для двох різних молитов.