Фігуранту "світить" 15 років за гратами.

Екс-заступнику міністра оборони повідомилипро нову підозру - у перешкоджанні діяльності ЗСУ та розтраті 948 млн грн державних коштів.

Згідно з повідомленням Державного бюро розслідувань (ДБР), у 2022 році між Міноборони та східноєвропейською компанією було укладено договір на постачання великої партії бронежилетів. Продукція, згідно висновків судово-балістичних та товарознавчих експертиз, не дозволяла використовувати їх військовослужбовцями ЗСУ за цільовим призначенням через невідповідність стандартам. Це ставило під загрозу життя та здоров’я військових на передовій.

"У наслідок закупівлі неякісної продукції розмір збитків держави склав майже 950 млн грн", - зазначають у ДБР.

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Зазначається, що у цій справі про підозру також повідомили колишньому керівнику одного з Департаментів Міноборони та колишньому начальнику управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

"Трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 ("перешкоджання законній діяльності ЗСУ"), ч. 5 ст. 191 ("розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу", - йдеться у повідомленні.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

При цьому у Офісі генерального прокурора повідомили, що йдеться про придбання 50 тис. бронежилетів, які не могли бути використані у війську.

"Засоби індивідуального захисту було закуплено у компанії нерезидента, кінцевими бенефіціарними власниками якої є громадяни РФ", - зауважили у ОГПУ.

Наразі двоє з підозрюваних перебувають під вартою в межах інших кримінальних проваджень. З метою встановлення місця знаходження третього підозрюваного за місцем його проживання проведено невідкладні обшуки.

Зловживання у Міноборони

6 листопада 2023 р. СБУ інформувала, що викрито колишнього заступника міністра оборони на розтраті майже мільярда гривень.

В повідомленні не називалось прізвище, але, як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, йдеться про колишнього заступника міністра оборони (обіймав посаду із 2021 по 2023 роки), в якого це вже не перша підозра, - В’ячеслава Шаповалова.

В повідомленні сказано, що у 2022 році цей посадовець, "вступивши у змову зі своїми підлеглими", здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на суму майже у 1 млрд грн.

Слідством встановлено, що військові ЗСУ не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій. Слідчі повідомили колишньому заступнику міністра про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"); ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Передбачене за статтею покарання - позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Зазначається, що за такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику колишньому виконуючому обов’язки директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

В повідомленні сказано, що обидва підозрювані знаходяться під вартою. Раніше, 24 січня 2023 року тодішній міністр оборони Олексій Резніков підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України. Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Він попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування.

Слідчі у жовтні 2021 р. повідомили про підозру ексзаступнику міністра та екскерівнику одного із департаментів Міністерства оборони України, які під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків державі на сотні мільйонів гривень.

В лютому минулого року суд арештував колишнього заступника міністра оборони Шаповалова.

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