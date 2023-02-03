Полковник Сергій Калугін на вважає це методом покарання.

Вручення повісток організатором "п'яних вечірок" у Києві — це "не метод покарання". Підозрювані не отримали їх раніше, тому що могли порушувати правила військового обліку.

Такою думкою поділився начальник Печерського районного територіального центру комплектування в Києві полковник Сергій Калугін на брифінгу в п'ятницю, 3 лютого. Журналістка запитала військового, чому в Україні повістки використовуються в якості покарання і привела в приклад їх вручення організаторам "п'яних вечірок".

Калугін на це відповів: "Я не вважаю, що повістки — це метод покарання. [...] Я ж кажу: не всі сидять вдома, не всі люди не порушують правила військового обліку на сьогоднішній день. Він [призовник] може бути зареєстрований в будь-якому районі міста Києва, а ТЦК і СП він не повідомляє, що він переїхав, і його немає вдома. Я не вважаю, що це метод покарання — вручення повісток".

Відео дня

"П'яні вечірки" в Києві: остання інформація

Кілька блогерів влаштовували на орендованій квартирі секс-вечірки з використанням наркотиків. Вони давали дівчатам транквілізатори, а потім ґвалтували їх. Фото і відео з підтвердженнями злочинів хлопці викладали на своїх сторінках в соціальних мережах.

Знаменитості та лідери думок звернули увагу на блогерів і почали розповідати про їхню діяльність. Правоохоронці звернули на це увагу і провели обшуки у організаторів "п'яних вечірок".

Як заявив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, фігурантам справи може загрожувати до 7 років ув'язнення.

Вас також можуть зацікавити новини: