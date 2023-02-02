Наразі двох організаторів помістили до ізолятора, за місцем їх мешкання провели обшуки.

Організатори п’яних вечірок у Києві, які знущались і принижували дівчат, а потім викладали відео у соцмережу, можуть отримати до 7 років в’язниці. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

За його даними, вчора за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області провели обшуки.

"Правоохоронці встановили, що організаторами огидних розваг та авторами принизливих відео є двоє товаришів, які і поширювали порно в Телеграм-каналі та Інстаграм", - розказав Нєбитов.

Відео дня

За його даними, двох організаторів помістили до ізолятора тимчасового тримання. Обом оголошено про підозру за ч. 3 ст. 301 КК України щодо виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів. За скоєне зловмисникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

"Слідчі і прокурори Київської області звернуться до суду з клопотанням про обрання останнім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Подальшу ж долю зловмисників вирішить суд", - розказав Нєбитов.

Скандал з секс-вечірками у Києві: що відомо

Група блогерів влаштовувала вечірки в орендованій квартирі у Києві та гвалтувала дівчат, коли ті були під транквілізаторами. Згодом хлопці викладали на своїх профілях у Twitch, Instagram та Telegram фото і відео фактів згвалтування. Сам організатор вечірок у своїх соцмережах називав дівчат "шл*хами".

Після того, як історією поділилися інфлюенсери Саша Бо, kvittkova, Лачен, співачка Джамала та інші, скандальними блогерами зацікавилися правоохоронці.

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