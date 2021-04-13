Українки, яких заарештовували в Дубаї за відверту фотосесію на балконі хмарочоса, повернулися до Києва та розповіли про свої враження.
Читайте такожЗатримані за голу фотосесії в Дубаї українки повернулися додомуВідео дівчата публікують у своїх акаунтах у соцмережах.
«Я «відкинулася». Дякую всім, хто переживав за мене. Скоро будуть історії про бійки за хліб та інше. Чекайте! Всіх люблю, цілую», - заявила одна з учасниць скандальної зйомки.
Відеозаяву ще однієї моделі опублікував Telegram-канал Mash.
«Я прилетіла, слава богу, в Україну. Це був справжній жах та кошмар, я нікому не побажаю такого пережити. Слава богу, ми молилися щодня, щоб повернутися в Україну, і ми нарешті тут. Просто неймовірне щастя», - розповіла вона.
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