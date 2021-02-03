За словами Олега Самчука, три роки тому, коли він тільки очолив підприємство, ситуація була критичною.

Народні депутати України готові звертатися в Генпрокуратуру та інші правоохоронні органи з метою не дати довести до банкрутства ПАТ «Черкасиобленерго». Про це йшлося в ході прес-конференції, яка відбулася 1 лютого цього року в головному офісі компанії. У ній взяли участь депутати Верховної ради і обласної ради.

Голова правління «Черкасиобленерго» Олег Самчук вбачає запоруку розвитку підприємства в припиненні процесу його банкрутства в зв'язку зі стартом приватизації, врегулюванні боргів ПрАТ «Азот» і погашення за їх рахунок заборгованості перед ДП «Енергоринок» і держбюджетом.

29 січня цього року ПАТ «Черкасиобленерго» подало до Господарського суду Черкаській області клопотання про припинення та процедури банкрутства на підставі включення підприємства в список об'єктів малої приватизації в 2021 р затвердженного наказом Фонду держмайна України №5 від 6.01.2021. Як випливає з клопотання, відповідно до ст.ст. . 42, 231 Господарського процесуального кодексу Украіни і ст. 90 Кодексу України з питань банкрутства, процедура банкрутства підприємства в такому випадку повинна бути припинена.

За словами Олега Самчука, три роки тому, коли він тільки очолив підприємство, ситуація була критичною: «персонал перебував в страйку, зарплати людям не виплачувалися місяцями, накопичувалися борги. До цього компанію вели починаючи з 2004-го року, а в 2015-2017-му роках регіону і зовсім погрожував енергетичний колапс. За цей час йому вдалося кардинально змінити ситуацію. Борг підприємства перед ДП «Енергоринок» зменшився з 920 млн грн. до 613 млн грн., в два рази скоротився борг перед держбюджетом, повністю було погашено заборгованість по заробітній платі в розмірі 120 млн грн. Сьогодні люди мають повний соцпакет , а зарплату не тільки виплачують вчасно, а останнім часом збільшили вдвічі. Крім того, під час пандемії не звільнено жодного співробітника, досягнута повна оплата поточних податкових зобов'язань, здійснюються капітальні ремонти електромереж, а замість звичних з часів попереднього керівництва збитків за результатами 2019 року досягнуто стійка прибуткова діяльність - чистий прибуток склав 10 млн грн».

Разом з тим, скасування мирових угод щодо поетапного погашення боргу ПАТ «Азот», ініційоване «Енергоринком» і Фондом держмайна України, призвело до того, що погашення боргу перед державою було призупинено.

«Припинення процесу банкрутства в зв'язку з початком приватизації «Черкасиобленерго» з одночасним врегулювання дебіторської заборгованості ПрАТ « АЗОТ »(виникла в 2014-2016 рр.) дасть можливість гасити і борг перед ДП «Енергоринок», - заявив Олег Самчук . - Сьогодні є попередня домовленість з «Азотом» про щомісячний графік погашення в 14 млн грн. в міс., з 2023 року - 20 млн грн. в міс . Ці кошти будуть спрямовані на погашення боргу перед генерацією в особі « Енергоринку », в т.ч . перед державною генерацією. Плюс ми зможемо збільшити погашення податкових боргів (на сьогодні погашаємо по 1,8 млн грн . в міс.).

Разом з тим голова правління «Черкасиобленерго» висловив стурбованість з приводу реалізації стратегії розвитку підприємства.

«Здавалося б, наша кропітка щоденна робота по виведенню підприємства зі смуги збитків, погашення боргів і досягнення стабільної прибуткової діяльності повинна тільки радувати державного власника, а саме - Фонд держмайна. Але замість цього ми спостерігаємо дуже дивну для нас позицію Фонду, який фактично сприяє поверненню на «Черкасиобленерго» попереднього керівництва, що розвалив компанію, керівництва в особі Світлани Кузьмінської і встановлення нею контролю над підприємством », - розповів присутнім на прес-конференції народним депутатам України Олег Самчук .

За його словами, в даний час ФДМУ здійснює спроби скликання позачергових зборів акціонерів з єдиним питанням порядку денного - заміною голови правління , що дозволить призначити «т.в.о.» голови правління ПАТ « Черкасиобленерго», а це в свою чергу, допоможе Світлані Кузьминской , незважаючи на кримінальні провадження відносно неї, за рішенням суду знову повернути посаду керівника ЧОЕ.

«Такі дії ФДМУ свідчать про його сприяння реалізації планів рейдерів, - вважає Олег Самчук , - Більш того, Фонд держмайна доклав зусиль до скасування мирових угод з ПрАТ «Азот», згідно з якими наша компанія отримувала фінансові ресурси для погашення боргу перед ДП «Енергоринок» . В результаті ДП «Енергоринок» вже міг би отримати більше 120 млн грн.».

«Тільки під нашим тиском і після звернень народних депутатів 6 січня цього року «Черкасиобленерго» Наказом ФДМУ було включено до переліку приватизації, що надасть можливість припинити процедуру банкрутства за боргами, зробленими минулими «керівниками» - заявив голова правління. - При цьому знову Фонд не робить нічого для припинення процедури банкрутства. На сьогоднішній день наша команда ініціювала цю процедуру в суді».

«Сьогодні в відношенні ПАТ «Черкасиобленерго», велика частина якого знаходиться в держвласності, існує замовлення, щоб завдяки діям ФДМУ, задешево придбати підприємство. Мені не відомий замовник, але саме цим пояснюються дії Фонду щодо керівника Олега Самчука, команда якого продемонструвала ефективну роботу. Дії ФДМУ де-факто спрямовані на реалізацію добре апробованих в Україні схем, коли цілком успішне підприємство доводиться «до ручки», а потім здійснюється його приватизація, а на ділі - продаж корупційним ділкам за борги. У цій ситуації ми не збираємося стояти осторонь і будемо звертатися в Генпрокуратуру і інші правоохоронні органи і не дамо зробити банкрутом підприємство, продати його задешево Також розглядаємо варіант, при якому у відповідь на звернення Черкаської обласної ради ЧОЕ може бути передано в комунальну власність. У цьому випадку підприємство також буде працювати ефективно і приносити ресурси для розвитку регіону», - так прокоментував заяви Олега Самчука присутній на прес-конференції Сергій Нагорняк , народний депутат України (фракція« Слуга народу »), член Комітету ВР з питань енергетики та житлово- комунальних послуг.

«Ми готові і до приватизації, і до передачі належних державі пакетів акцій в управління більш ефективному, ніж ФДМ, власнику - наприклад Черкаській обласній раді, яка вже ініціює цю ідею. Головне - зберегти підприємство, трудовий колектив, продовжити прибуткову роботу обленерго і забезпечити енергетичну безпеку регіону, - резюмував Олег Самчук .

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Автор: УНІАН