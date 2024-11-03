За словами очільника ЦПД, росіяни вже активно розганяють ці знімки. Натомість проблему не вирішено.

Google на картах "засвітив" розміщення українських військових систем. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко.

"Уявіть ситуацію. Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати). Ми звертаємось до них, аби швидко це виправити, але ж в них вихідні. Не до цього", - зазначив Коваленко.

За його словами, росіяни вже активно розганяють ці знімки. Натомість проблему не вирішено.

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Оновлено в 13:08. Коваленко уточнив, що після публічної реакції представники Google вийшли на зв'язок та повідомили, що вже працюють над виправленням ситуації зі знімками розміщення наших військових систем.

"В подальшому також проговоримо, як вирішувати будь-які проблеми оперативно", - додав він.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв раніше проєкт DeepState, російські загарбники окупували два населені пункти на Донеччині - Курахівку та Шахтарське. Крім того, ворог просунувся біля Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці.

Як писало видання NYT, основна проблема України зараз - у кількості солдатів, оскільки, на думку американських військових та розвідників, людей вистачить лише на 6, максимум 12 місяців війни.

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