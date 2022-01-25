На добробут більше впливає інфляція, а не долар, переконаний радник голови ОПУ.

Радник голови Офісу президента Тимофій Милованов запропонував українцям домовлятися про прив'язку зарплати до інфляції замість купівлі валюти.

Про це йшлося в його інтерв'ю телеканалу "Дом".

На переконання Милованова, для покращення матеріального становища українцям треба не купувати долари, а просити своїх роботодавців в "делікатній розмові" про підвищення зарплат з індексацією за відсотком інфляції.

"Я б сказав: дивіться, у всьому світі зарплати прив'язані до інфляції, якщо я отримую гривневу зарплату, інфляція становить 10%, то щоб я міг купувати так само як і раніше, можна мені зарплату прив'язати, наприклад, до інфляції, або індексувати?", - наголосив Милованов.

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Водночас він зауважив, що "рецепт" можна застосувати тільки якщо працюєш на приватну компанію.

"Якщо це приватна компанія, говоріть зі своїм роботодавцем, і переконайте його, що важливо індексувати зарплату", - сказав радник голови ОПУ.

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