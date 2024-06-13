Командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі, який воює в Україні проти російських окупантів, заявив про спробу його отруїти.
Про це він повідомив Радіо Свобода, зазначивши, що це сталося кілька місяців тому і це вже третя спроба. Мамулашвілі зазначив, що зразки крові й тканин були відправлені в лабораторію в Німеччині після того, як він відчув гострий біль у животі. Він повідомив, що результати аналізів показали високий рівень миш’яку, ртуті й олова, які він, ймовірно, спожив із їжею.
Мамулашвілі повідомив, що це вже третя спроба його отруїти. За його словами, російські ЗМІ неодноразово повідомляли про його смерть.
"Грузинський легіон"
Станом на травень у складі "Грузинського легіону" було понад 1300 військових.
Мамулашвілі зазначав, що ідея створення "Грузинського легіону" з’явилась у нього під час подій на Майдані в Україні, коли поліція побила протестувальників. Добровольчий батальйон було створено у 2014 році, а з лютого 2016 року він увійшов до складу ЗСУ.
Мамулашвілі й інших членів "Грузинського легіону" розшукують у Росії за звинуваченням у вербуванні найманців й участь у війні в Україні.