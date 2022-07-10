За його словами, єдиний варіант завершення війни – це деокупація абсолютно всіх територій України, деокупація Криму та всіх окупованих територій.

Весь процес війни в Україні залежить від того, як ми зможемо впоратися з тим натиском обстрілів, які зараз ведуться.

Про це заявив командир легіону Мамука Мамулашвілі в інтерв’ю "Українській правді".

"Примітивно кажучи, коли будуть установки, якими ми зможемо відповідати росіянам на артилерійські обстріли, це пришвидшить завершення війни. Отже, все залежить саме від того, коли Україна отримає все", - зазначив Мамулашвілі.

За його словами, сьогодні перемога України – це і перемога Грузії, а єдиний варіант завершення війни – це деокупація абсолютно всіх територій України, деокупація Криму та всіх окупованих територій.

"У Грузії також 20% територій окуповано Росією. І Грузія сьогодні повністю залежить від війни в Україні. Від того, як скінчиться війна в Україні. Я думаю, кожен громадянин Грузії має розуміти, що його місце сьогодні в Україні, і тут вирішується доля не лише України. Навіть зовсім не лише України, а багатьох європейських країн, країн НАТО та Грузії зокрема. Я дуже хочу, щоб кожен грузин розумів, що сьогодні тут триває боротьба і за Грузію, і вони мають до цього приєднатися", - наголосив Мамулашвілі.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк озвучив три складові для перелому у війні проти Росії.

Як заявляв голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж, Збройні Сили України дійсно можуть почати здобувати перемоги в найближчі місяці на стратегічних напрямках: спочатку на півдні, а потім і на сході - звільнити Херсонську, Запорізьку, Харківську, а пізніше і Луганську та Донецьку області.

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