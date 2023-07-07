Побиття сталося через те, що підлеглий офіцера справляв природню потребу неподалік намету на полігоні.

Офіцеру, який у червні побив солдата на Львівщині, оголошено про підозру у перевищенні службових повноважень. Про це повідомляє теруправління Державного бюро розслідувань у Львові.

Зазначається, що побиття сталося ввечері 24 червня.

"Встановлено, що офіцер вдарив солдата, коли побачив, що той справляє природню потребу просто неба – неподалік намету. Так він хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок удару у солдата діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Потерпілий вже переніс операцію та досі перебуває на лікуванні.

У ДБР додали, що про побиття на гарячу лінію відомства повідомила сестра постраждалого військовослужбовця.

Офіцеру повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує ув’язнення на строк до 12 років.

Подробиці побиття військовослужбовця на Львівщині

Наприкінці червня стало відомо про побиття на полігоні у Львівській області військовослужбовця Державної прикордонної служби Назара Матвіїшина. Про це у соцмережі повідомила його сестра Марта Матвіїшин.

За її словами, від отриманих травм брат ледь не помер. У нього стався внутрішній крововилив внаслідок розриву печінки.

Вона звинуватила у побитті брата капітана Івана Зазульчака.

За цим фактом правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження та почали розслідування.

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