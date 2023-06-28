Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією - перевищення військовою особою влади.

Родичі військовслужбовця зі Львова заявили про його побиття капітаном, в результаті чого солдат ледь не загинув. Про це йдеться у повідомленнях сестри потерпілого Марти Матвіїшин у Facebook.

"Мій брат, солдат, Матвіїшин Назар, ледь не загинув. Але сталось це не у найгарячіших точках, а на ротації (в яку приїхав декілька днів тому). Назар потрапив у Львівський військовий госпіталь із діагнозом гострий апендицит, однак в ході операції, лікарями виявлено сильні пошкодження внутрішніх органів", - написала вона, оприлюднивши фото заключення лікарів.

Як повідомляється, у бійця стався внутрішній крововилив внаслідок розриву печінки.

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"Мого брата побив його капітан, Зозульчак Іван. Зі слів брата, це не одиничний випадок, а побиття відбуваються на постійній основі "для профілактики", - зазначила Матвіїшин.

Вона повідомила, що рідні звернулись у правоохоронні органи у зв’язку з цим інцидентом.

Видання ZAXID.NET інформує, що Державне бюро розслідувань вже розслідує побиття 30-річного військовослужбовця Державної прикордонної служби Назара Матвіїшна на полігоні на Сокальщині.

З посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону повідомляється, що за фактом побиття солдата відкрито кримінальне провадження.

"За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією ч.5 ст.426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень)", – розповіла речниця військової прокуратури Юлія Шевченко.

Розслідування справи здійснює ДБР за процесуального керівництва військової прокуратури. У ДБР уточнили ZAXID.NET, що у справі проводять невідкладні слідчі дії на території військової частини, опитують свідків а також потерпілого, який перебуває в госпіталі. Винуватцю загрожує до 12 років позбавлення волі.

Редакція зв’язалась сьогодні ввечері з Мартою Матвіїшн з запитаннями щодо ходу розслідування справи, можливого затримання капітана, який застосував силу, а також стану військовослужбовця.

На це сестра потерпілого відповіла, що наразі нікого не затримували. "Тільки завтра будуть виїжджати в частину", - уточнила Матвіїшн.

Щодо тривалості лікування брата зазначила: "Точно 21 день мінімум".

Побиття військовослужбовців в Україні - деталі

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру офіцеру, який побив солдата строкової служби в Івано-Франківську. Покаранням за цей проступок може стати позбавлення волі на строк до 12 років.

На Волині розслідується справа про фізичне насильство офіцера над солдатом. Постраждалого знайшли через добу після інциденту. Він отримав черепно-мозкову травму, гематоми та перелом носа.