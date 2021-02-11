Глава міністерства уточнив, що школи самі встановлюють, яку етику викладати учням.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет прокоментував скандал навколо чуток, що МОН планувало зробити обов’язковим виклад у школах предмету «християнська етика».

Про це він повідомив в інтерв’ю НВ.

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Глава міністерства уточнив, що школи самі встановлюють, яку етику викладати учням.

«Це неправда, Це такий самий фейк, як і те, що (діти не потраплять) до 10-11 класів. Є дисципліна «етика», в типовій освітній програмі вона зазначена. А викладач або школа на основі типової освітньої програми може формувати різні варіанти цієї етики», — зазначив Шкарлет.

Що трапилось?

27 січня ЗМІ писали про запуск Міністерством освіти та науки громадських обговорень щодо обов’язковості викладання «християнської етики» для 5-9 класів. У мережі ідею авторів типової освітньої програми сприйняли негативно. Водночас у МОН зауважили, що крім етики релігійного спрямування школам пропонують викладати й етику, що стосується сім’ї.

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Автор: УНІАН