Чоловіку загрожує від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.

Поліція встановила особу чоловіка, який повалив ханукальний світильник на столичній Контрактовій площі.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Чоловіку підготовлено підозру за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань) Кримінального кодексу України. Йому загрожує штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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У поліції нагадали, що 10 грудня на Контрактовій площі Києва 36-річний чоловік «скоїв хуліганські дії щодо одного з релігійних символів єврейської громади».

У той же час в Telegram-канал Об'єднаної єврейської громади України повідомляється, що зловмисником є житель столиці Андрій Рачок. У соцмережі він опублікував відео, як повалив ханукальний світильник.

Рачок повідомив, що таким способом показує приклад "яким способом потрібно поводитися з чужинцями, які займаються узурпацією влади, окупацією територій, геноцидом", повалив ханукію, а потім заявив "Українці - ми сила, жидам могила".

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Автор: УНІАН