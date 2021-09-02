Уряд підтримав пропозиції уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо реалізації права на громадянство дітей, які перебувають під вартою.

Уряд надав право дітям, які утримуються під вартою, оформляти паспорти.

Про це інформує телеграм-канал омбудсмена.

"Відтепер діти, щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, мають можливість оформлення паспорта громадянина України під час перебування у відповідних установах. Такі зміни 1 вересня 2021 року ухвалив Кабінет міністрів України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що омбудсманом неодноразово наголошувалося на необхідності врегулювання питання оформлення паспорта громадянина України для осіб, щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зокрема дітей, які перебувають в СІЗО.

До ухвалення вказаних змін адміністрація СІЗО не мала повноважень щодо сприяння в оформленні їм паспорта громадянина України.

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"Відсутність паспорта перешкоджала реалізації права на освіту та соціальну допомогу", - зауважила уповноважений.

Денісова переконана, що після ухвалення урядом відповідного рішення перешкоди в реалізації прав дітей на громадянство України будуть усунуті.

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Автор: Інна Андаліцька