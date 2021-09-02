Уряд надав право дітям, які утримуються під вартою, оформляти паспорти.
Про це інформує телеграм-канал омбудсмена.
"Відтепер діти, щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, мають можливість оформлення паспорта громадянина України під час перебування у відповідних установах. Такі зміни 1 вересня 2021 року ухвалив Кабінет міністрів України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що омбудсманом неодноразово наголошувалося на необхідності врегулювання питання оформлення паспорта громадянина України для осіб, щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зокрема дітей, які перебувають в СІЗО.
До ухвалення вказаних змін адміністрація СІЗО не мала повноважень щодо сприяння в оформленні їм паспорта громадянина України.
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"Відсутність паспорта перешкоджала реалізації права на освіту та соціальну допомогу", - зауважила уповноважений.
Денісова переконана, що після ухвалення урядом відповідного рішення перешкоди в реалізації прав дітей на громадянство України будуть усунуті.