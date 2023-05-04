Як пояснили у міністерстві, відповідні зміни продиктовані тим, що під час дії воєнного стану немає потреби у перебуванні призовників на військовому обліку до 27 років.

Міністерство оборони України розробило зміни до законодавства щодо зниження граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.

"У Міністерстві оборони, реагуючи на звернення Збройних Сил України, спільно напрацювали пропозиції змін до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років", - повідомила прес-служба відомства.

Як пояснили в Міноборони, відповідні зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.

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У відомстві зазначили, що необхідність громадян щорічного прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у тому числі для проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.

"По-друге, тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації", - додали у Міноборони.

Як вповідомлялося, 2 травня Верховна Рада ухвалила рішення про продовження в Україні ще на три місяці воєнного стану та загальної мобілізації. Загалом їх продовжено до 18 серпня.

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