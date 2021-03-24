На протести пасажирів відреагувала поліція.

Киянин зупинив рух тролейбуса, бо кондукторка відмовилась надягнути захисну маску.

Про це свідчать відзняті очевидцями кадри опублікованого відео у Telegram-каналі Киев сейчас.

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Чоловік став біля автоматичних дверей, не даючи їх закрити, і фактично заблокував рух транспорту. Він обурився, що кондукторка на прохання правильно надягнути захисну маску, послала.

«… поки вона не надягнула маску. І вам сказав: не рушайте, поки вона не надягне і носа не закриє. Вона каже: вийди на*уй звідси. Перед вами! Ви чого мовчите?!», – звернувся пасажир до водійки.

Порушниця ж, своєю чергою, заявила, що просто виконує свої обов’язки, при цьому її маска сповзла на рот, через що обурилися й інші громадяни.

На протести пасажирів відреагувала поліція. Однак правоохоронці натомість закликали самого чоловіка не матюкатися.

Карантин у Києві

Введення жорстких карантинних заходів у Києві спровокувало колапс системи громадського транспорту. На трамвайних і автобусних зупинках утворилися величезні черги.

З 23 березня Київ знаходиться в "червоній" зоні карантину, хоча на рівні місцевої влади карантин був посилений ще з 20 березня. "Червона" зона передбачає низку обмежень на території, яка підпадає під її дію.

Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах.

У Києві вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, проте він працюватиме з низкою обмежень. Зокрема - транспортні засоби мають бути заповнені лише на 50% місць.

У Держспоживслужбі заявили, що в Києві перевірятимуть приватних перевізників на предмет дотримання норм карантину про перебування в салоні обмеженого числа пасажирів.

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Автор: Яна Ставська