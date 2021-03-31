Некоректні зображення помітили історики.

У двох підручниках з історії України опублікували карту, на якій відсутній окупований Крим.

Як пише "Історична правда", мова йде про підручники для 9-го та 10-го класів. Помилки помітили історики Валерій Рижков та Віталій Скальський.

Зокрема, в підручнику "Історія України. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. (Рівень стандарту), Автор: О.К.Струкевич, Видавництво: "Грамота", 2018" чітко видно, що карта України зображена без півострова Крим.

В іншому підручнику для учнів 9-го класу, цього ж автора, що видало те ж видавництво "Грамота" у 2017 році, Україна зображена також без анексованого Росією півострова.

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Автор: Юрій Годован