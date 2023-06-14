З близькими дівчини так ніхто і не зв’язався, аби перепросити за наклеп з боку мера Кличка.

Після обстрілу Києва російськими окупантами 30 травня міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що молода жінка загинула, бо в момент атаки вийшла на балкон спостерігати за роботою ППО.

Цей інцидент мер Києва використав, аби нагадати містянам, аби вони були обачними і дбали про свою безпеку під час тривоги. Однак рідні загиблої 32-річної Катерини Кардаш обурені - про обставини смерті їх рідної людини збрехали, йдеться в сюжеті ТСН.

Вони розповідають – в момент атаки Катерина перебувала в спальні квартири на 20-му поверсі багатоповерхівки в Голосіївському районі, в яку влучили уламки збитого ворожого дрона. Тут загибла останні кілька років мешкала разом зі своїм коханим Іваном Дунським. Вони були разом і тієї ночі – в кімнаті, де немає балкона.

"Це та кімната, де ми були. Я спав на ліжку, Катя не спала, вона запускала новий проект. Вона підійшла до вікна, і стався вибух. Я відчув, що вибухом мене трошки оглушило. Я подався до неї, вона лежала тут вся в крові. Думав надати якусь допомогу. Прокинувся (в лікарні, куда ушпиталили, аби витягти осколки – УНІАН) за пару годин, набрав сестру, вона мені сказала [що Катерина загинула]...", – розповідає хлопець.

Утім допомогти дівчині Іван, чий тулуб та обличчя пошкодили осколки, був не в змозі. З 20-го поверху багатоповерхівки, яка палала, дівчину дістали рятувальники. Від отриманих травм дівчина загинула в катері "швидкої".

"Її реанімували десь хвилин 15-20. Тоді вийшли і сказали, що черепно-мозкова травма не сумісна з життям", – пригадує сестра загиблої Маргарита.

Близькі Катерини кажуть – їх ображає, що історію трагічної загибелі їхньої рідної людини перебрехали. За ці два тижні хлопець загиблої пройшов лікування і був виписаний з лікарні. Та досі ні з ним, ні з іншими близькими дівчини так ніхто і не зв’язався, аби перепросити за наклеп.

"Немає балкона, це неправда. Я не знаю, звідки ця інформація з’явилася. Це дуже дивно", – обурюється Іван.

Удар по Києву 30 травня - обставини смерті Катерини Кардаш

Упродовж всього травня російські окупанти тероризували мешканців української столиці майже щоденними масованими атаками. 30 травня не стало виключенням, того дня ворог атакував столицю тричі.

Під час однієї з атак уламки збитого дрона-камікадзе "Шахед" влучили у житлову багатоповерхівку у Голосіївському районі Києва, внаслідок чого сталося займання. Будинок частково був зруйнований, в квартирах повибивало шибки, пошкодило ліфт.

Незабаром після обстрілу стало відомо, що в пошкодженій будівлі одна людина загинула, чотири травмовані. Міський голова Віталій Кличко приїздив до пошкодженого будинку. Після візиту він повідомив в соцмережах: "В будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони".

Сестра загиблої дівчини незабаром повідомила, що загибла Катерина не могла стежити за збиттям дронів з балкона, наражаючи себе на небезпеку.

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