Вона простоїть до 20 січня.

Новорічна ялинка на Софійській площі в Києві простоїть до 20 січня. Ілюмінація продовжить працювати до цього дня, згідно з графіком, тобто з 17:00 до 21:00.

Такою інформацією в коментарі виданню "Вечірній Київ" поділився голова компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький. За його словами, генератор, який живить енергетично економні гірлянди, передадуть військовим після демонтажу новорічного дерева. А до тих пір ялинку освітлюватимуть за стандартним графіком: протягом чотирьох годин на добу у вечірній час.

Нагадаємо, головний атрибут Нового року в Києві назвали "ялинкою незламності". Її підсвічують кольорами національного прапора. Навколо новорічного дерева обладнані місця для зарядки смартфонів та інших гаджетів.

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Частина жителів столиці протестували проти установки ялинки, тому влада вирішила використати штучний варіант укупі з торішніми іграшками. Висота дерева склала 12 метрів, а проспонсорували його разом з генератором меценати і бізнесмени. Традиційних розважальних заходів, фудкортів, ярмарків і атракціонів на Софійській площі в минулому році не було.

Як святкували Новий рік в інших містах

У центрі Одеси встановили 20-метрову новорічну ялинку в національних кольорах. Її підсвітили національними кольорами.

Миколаївське новорічне дерево поставили на місці пам'ятника Святому Миколаю. Прикрасами для нього стали ілюмінація і військова маскувальна сітка.

У Бучі встановили минулорічну ялинку з прикрасами. А від ілюмінацій вирішили відмовитися заради економії електрики.

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