Сьогодні у Печерському райсуді Києва розглядають обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку.

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива заважав роботі журналістів, які висвітлюють судовий процес над підозрюваним у державній зраді депутатом Ради Віктором Медведчуком.

Читайте такожДепутат ОПЗЖ з Житомира привітав ветеранів з 9 травня "разом з нацистами" (фото)Кива, зокрема, кілька разів потрапив на камери hromadske. Нардеп переслідував знімальну групу, кола та ходила між молодиками спортивної статури, котрі не пропускали представників ЗМІ всередину приміщення.

Кива запитував, де перебуває журналіст видання Богдан Кутєпов, який 12 травня під час брифінгу під судом вигукнув до народного обранця: «Кива – кандидат наук?! Кива – кандидат наук, це п*дець!».

«Де Кутєпов? Де цей божевільний Кутєпов? Щоб його допустили, щоби вас допустили до захисту дисертації, щоб він з неї зробив цей божевільний дім?!», – став розпитувати він журналістку. На що вона запитала, що це за група молодиків під будівлею суду.

Журналістка: Хто ці люди в чорному?

Кива: Хто? Де? Громадяни України. Вас що, турбують громадяни України?

Потім Кива ще раз підійшов до знімальної групи hromadske й повторно поцікавився Кутєповим.

При цьому журналістам вдалося зафіксувати, як Кива координував підозрілих чоловіків біля входу до суду.

Головна редакторка hromadske Анастасія Станко у коментарі «Детектору медіа» зазначила, що з приводу перешкоджання журналістській діяльності буде подана заява до поліції.

Інший випадок з Іллею Кивою трапився у судовій залі. Нардеп перешкоджав зйомці засідання оператору «24 каналу».

Кива: Я не повинен вашу ж*пу бачити.

Оператор: А я не повинен вашу.

Кива: У сенсі? Не заважайте мені працювати.

Як повідомляв кореспондент УНІАН, під будівлею Печерського райсуду Києва, де наразі розглядатимуть клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату від «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку, зібралися декілька десятків молодиків спортивної зовнішності.

Що відомо про справу

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь».

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. Верхня межа інкримінованого підозрюваному злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу, сягає 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Козак, за даними правоохоронців, наразі переховується в РФ.

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Автор: Яна Ставська