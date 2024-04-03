Клубок змій помітили у відомому парку.

Києвом вештаються змії: в одному зі столичних парків помітили клубок рептилій. Фахівці пояснили, як себе захистити та назвали ймовірні причини активності змій.

Ролик з "небезпекою" почали публікувати столичні телеграм-канали. Стверджується, що засилля змій спостерігається на Оболоні в парку "Муромець".

В мережі кажуть, що у кадрі зафіксовані саме вужі.

Водночас фахівці Київського зоопарку радять українцям просто не чіпати рептилій. Їх поява на паркових доріжках - природне явище для теплої весняної погоди.

Якщо змій не турбувати, вони не нападуть першими, тож слід їх просто обходити стороною, радять зоозахисники.

Події в Києві - столицю спіткала пилова буря

Напередодні Київ спіткала вельми неприродна для українських широт аномалія - піщана буря. Йдеться про пориви вітрів, які принесло до Києва аж із Сахари.

Вчора українці активно ділилися в мережі роликам про масштабні хмари пилюки, що висіли над столицею. Низку рекомендацій про те, як вберегтися під час таких вітрів - читай в матеріалі.

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