Кличко застеріг, що без підготовки краще не занурюватися у воду в такий мороз.

Мер Києва Віталій Кличко у свято Водохреща пірнув в ополонку в затоці біля парку Дружби народів.

Відповідне відео очільник столиці опублікував на своїй сторінці у Facebook.Читайте такожЯк проходять водохресні купання на Гідропарку в Києві (фоторепортаж)

"Традиції дотримався і зранку пірнув у ополонку. Цього разу — в затоці біля парку Дружби народів. Але, пам’ятайте: в сильний мороз, без підготовки організму, краще не занурюватись. Зі святом Водохреща вас! Бережіть себе!", - написав Кличко.

Традиції Водохреща

Щорічно 19 січня відзначається велике церковне свято, присвячене Хрещенню Господньому. Цього дня люди згадують хрещення Ісуса Христа в річці Йордан.

Свято Водохрещі відоме своїми цікавими традиціями, головною з яких є купання в річці або озері з освяченою водою.

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Автор: Ольга Робейко