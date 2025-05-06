'Схудли на 20-30 кг': колаборант поскаржився на їжу в колонії

При цьому журналіст показав, чим реально харчуються в'язні, які страви для них готують і де можна купити "делікатеси".

Колаборант Вадим Кузнєцов, засуджений за державну зраду через передачу інформацію про пересування українських військ та публікацію даних про "прильоти" у своєму телеграм-каналі, здивував заявою про харчування у в'язниці.

В інтерв'ю журналісту Володимиру Золкіну уродженець Сибіру, який з 1988 року мешкав у Києві, назвав звинувачення щодо себе брехнею та наклепом. Колаборант бідкається, що у його бараку ув’язнені "схудли на 20-30 кілограмів", оскільки їсти те, чим годують у їдальні, нібито досить складно. За словами Кузнєцова, навіть компотом їх нібито частують лише на свята, вранці та ввечері в'язні п’ють чай.

Натомість Золкін показав їдальню та процес приготування страв для в’язнів. Колаборанти їдять вони тричі на день. У меню – каша з м’ясом, суп, салат. На вечерю кухарі готували для них рибу. В'язнів харчують за так званою дієтою №5 без жирних страв. Крім того, спеціально для в'язнів тут випікають хліб.

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Делікатеси ув'язнені можуть купити у тюремному магазині. В асортименті ковбаса, солодощі та інші прожукти. За роботу в’язні отримують зарплату, тож це місце, де її можна витратити.

Інші новини про колаборантів

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2025 року Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід завербованому зраднику зі Служби безпеки України Дмитру Козюрі -тримання під вартою до 11 квітня включно, без права на внесення застави.

12 лютого СБУ повідомляла про викриття та затримання у своїх лавах топпосадовця, який працював на Федеральну службу безпеки Росії. Ним виявився керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ.

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