Тестування проходитиме під час основних і додаткових сесій.

Наказом Міністерства освіти і науки України затверджено календарний план організації та проведення у 2024 році національного мультипредметного тесту (НМТ).

В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що тестування проходитиме під час основних і додаткових сесій: основні: 14 травня – 25 червня; додаткові: 11–19 липня. Відповідно до наказу також передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь в НМТ, — основний та додатковий.

УЦОЯО поінформувало, що основний етап реєстрації осіб для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 14 березня до 11 квітня включно.

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"До 15 квітня зареєстрований учасник матиме змогу в персональному кабінеті внести зміни (змінити предмет на вибір на інший чи змінити населений пункт в Україні / за кордоном, у якому він бажає пройти НМТ). У додатковий період (10–15 травня) матимуть змогу зареєструватися для проходження НМТ під час додаткових сесій особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвався в основний період реєстрації, але їм було відмовлено в реєстрації. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 8 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж додаткових сесій матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування з 8 липня.

Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100–200 балів буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 2 липня, додаткових сесій – до 26 липня.

Мультитест в Україні - останні новини

Минулого року основна сесія НМТ тривала з 5 по 23 червня. Додаткову сесію НМТ проводили з 11 до 24 липня. Реєстрація осіб для участі в основній сесії національного мультитесту тривала з 3 квітня до 3 травня.

Результати основної сесії тестування за шкалою 100–200 балів з'явилися на персональних сторінках учасників тестування до 28 червня 2023 року. Учасники додаткової сесії НМТ дізналися результати до 29 липня 2023 року.

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