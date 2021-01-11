У стилі реп: дві сестри зняли карантинний кліп і начитали авторську колядку
У селі Торки Львівської області дві сестри начитали авторську колядку у стилі реп та зняли карантинний кліп.
Читайте такожВ Одесі відбувся Різдвяний парад трамваїв (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Дівчата пояснили, що через локдаун колядників по хатах не чекають, тому і вирішили заколядували онлайн.
«Ходили селом, бачили цікаві локації, зупинялися та імпровізували. Мимоволі у кадр потрапили сільські коти і собаки, які самі приходили на зйомки», – говориться у сюжеті.
За 2 дні онлайн-колядку переглянули майже півтори тисячі людей.
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