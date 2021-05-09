Командування ВМС України, сьогодні, 9 травня, привітало з Днем Перемоги 100-річного ветерана Другої світової війни, морського піхотинця Івана Кулібабу.
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Про це повідомляє прес-служба Військово-морських Сил України на сторінці в Facebook.
Військові музиканти Військово-морських сил ЗСУ провели святковий концерт під вікнами багатоповерхового будинку в Одесі, у якому проживає 100-річний ветеран Другої світової війни.
Представники командування ВМС ЗС України на чолі з командувачем національного флоту контрадміралом Олексієм Неїжпапою привітали ветерана війни і морської піхоти полковника у відставці Івана Трохимовича Кулібабу з черговою річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
"Керівництво українського флоту побажало заслуженому офіцеру та Герою війни міцного здоров’я у його 100 років. До привітань також долучились ветерани, волонтери та небайдужі перехожі. Традиційно, для Івана Трофимовича грав військовий оркестр та лунали побажання від гостей", - зазначають у ВМС.
Ветеран вийшов на балкон і привітав присутніх.
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