Через неможливість оновлення рухомого складу зусиллями приватних перевізників Харків планує розвивати власну комунальну транспортну мережу. Перевага віддається електротранспорту, як найбільш екологічному і дешевому. Виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов повідомив, що незабаром на дорогах міста з'являться автобуси на електричному ходу.

«Я дуже серйозно працюю разом з такими містами як Одеса (Труханов) і Київ (Кличко) з приводу того, щоб закупити невеликі електроавтобуси. Це питання майбутнього. Це будуть комунальні автобуси», - сказав Терехов.

Він також повідомив, що модернізація торкнеться тролейбусного і трамвайного парків. Нові тролейбуси, які місто купуватиме, будуть забезпечені можливістю автономного ходу. «Нам не треба будувати контактну мережу і витрачати шалені гроші і час. Потрібно мінімум шість тролейбусів на маршруті. Отримали шість тролейбусів - запустили новий маршрут», - пояснив переваги такого підходу Терехов.

Незабаром за таким принципом, за словами в.о. мера, буде запущений маршрут на П'ятихатки, а до травня відкриється рух в бік Рогані.

Що ж стосується трамваїв, то Харків буде їх виробляти самостійно. Як сказав Терехов, ті трамваї, які сьогодні знаходяться в експлуатації, вже потребують заміни через сильне зношення, а закупівля імпортних вагонів обійдеться міському бюджету занадто дорого. Тому в Харкові налагоджують виробництво власних трамваїв. Перші вагони мють вийти на лінію вже в наступного року.

«Рано чи пізно ми перейдемо до того, що у нас весь транспорт стане електричним», - поділився планами Терехов.

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Автор: УНІАН