Багато українців хочуть провести зиму в Польщі через песимістичний прогноз на опалювальний сезон.

Близько 22% українських біженців, які оселилися в Польщі після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, планують повернутися додому до початку зими.

Про це свідчать результати опитування, проведеним міжнародним агентством працевлаштування Gremi Personal, повідомляє SchengenVisaInfo.

Разом із тим, до наступного року у Польщі планують залишитися 35% українців.

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Крім того, 26% біженців мають намір повернутися вже після закінчення війни. Водночас близько 17% респондентів заявили, що залишаться в Польщі на невизначений термін.

Як зазначає агентство, багато українців хочуть провести зиму в Польщі через песимістичний прогноз на опалювальний сезон.

"Деякі регіони України не мають стабільного водопостачання та опалення через активні бойові дії. В Україні з початку бойових дій спостерігається зростання безробіття. Водночас Польща пропонує українським іммігрантам більш комфортні умови, особливо для працевлаштування", – йдеться в повідомленні.

За даними Gremi Personal, також спостерігається збільшення кількості жінок, які хочуть працювати, що також може бути пов'язано з початком навчального року. У агентстві також додають, що незабаром на ринок праці з'явиться більше українок, яким довелося доглядати дітей у літній сезон відпусток.

Крім того, за словами аналітика центру, очікується, що динаміка працевлаштування цих жінок прискориться вже на початку наступного тижня.

Зазначається, що в опитуванні взяли участь близько 1240 осіб, які через війну були змушені залишити Україну.

Нагадаємо, за даними Агентства ООН у справах біженців, з початку війни в Україні до Польщі прибуло майже два мільйони українців.

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного нападу Росії на Україну в Європейський Союз виїхали 7,5 мільйона українських біженців. У Єврокомісії запевнили, що продовжать допомагати Україні.

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