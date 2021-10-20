На окупованому півострові погіршилася епідемічна ситуація.

В окупованому Криму "влада" посилила карантинні заходи через складну ситуацію з коронавірусом. Дійшло навіть до заборони для пенсіонерів покидати власні домівки.

Про це пишуть кримські ЗМІ з посиланням на "розпорядження" керівника окупаційної адміністрації півострова Сергія Аксьонова.

Зокрема, всім жителям півострова старше 65 років окупанти заборонили виходити з дому з 25 жовтня і "до особливого розпорядження". Винятками є лише випадки прямої загрози життю або здоров'ю.

Крім того, вводиться система QR-кодів на вході:

в ресторани, кафе, їдальні, бари, закусочні, на фуд-корти;

в караоке-клуби, кальянні, а також на дискотеки, в нічні клуби, концертні і танцювальні зали, в тому числі розташовані на території підприємств громадського харчування, та інші аналогічні організації;

салони краси, перукарні, косметичні салони, СПА-салони, масажні салони, солярії, лазні, сауни, плавальні басейни, фітнес-центри та інші об'єкти спорту;

організації дозвілля громадян, в тому числі кінотеатри (кінозали), театри, бібліотеки, музеї, цирки;

до піших і автобусним екскурсіям; в організації та установи, що надають державні та муніципальні послуги.

Обмеження також торкнуться кінотеатрів цирків та інших культурних установ - в приміщеннях там зможуть перебувати не більше половини від кількості посадкових місць.

Коронавірус у Криму

За даними окупаційної влади, за весь час пандемії в АРК захворіли на коронавірус майже 90 тисяч осіб, летальних випадків зафіксували 2,8 тисячі. За минулу добу на півострові виявили 612 випадків захворювання.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Віолетта Орлова