Енергетики й місцева влада роблять усе, щоб скоротити час відключень.

Для більшості споживачів України відновлено можливість постачання електрики. Світло продовжують відключати в дев'яти регіонах країни.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Станом на цей час можемо ми прозвітувати, що для всіх споживачів в Україні вже відновлено технічну можливість водопостачання. Для більшості також і технічну можливість постачання електрики. Стабілізаційні відключення тривають у дев'яти регіонах України. Енергетики й місцева влада роблять усе, щоб скоротити час відключень", – сказав глава держави.

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Також він нагадав, що без перерви тривають відновлювальні роботи на територіях, які були звільнені від окупантів: на Харківщині, на Донбасі, на півдні країни.

"Наприклад, уже понад 20 тисяч споживачів у звільнених районах Харківської області отримали постачання газу. У Вовчанську, Балаклії та інших містах відновлюються системи для теплопостачання", – зазначив Зеленський.

Відключення електроенергії в Україні

Через ракетні удари РФ по об'єктах енергетики в Україні запровадили відключення світла.

З 1 жовтня 2022 року у Києві став можливим перехід з екстрених на стабілізаційні відключення. Графіки відключень складені на основі очікуваних обмежень від "Укренерго".

Країни Євросоюзу заявили про готовність постачати Україні електроенергію у разі її дефіциту через ракетні обстріли росіян. Електроенергія може передаватися в обох напрямках. Це означає, що Україна може як експортувати, так і імпортувати електроенергію з ЄС.

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