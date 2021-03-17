Представникам лабораторії довелося виправдовуватися за російську мову.

Одна з лабораторій мережі "Сінево", розташована в Києві, потрапила в скандал після видачі результатів обстеження, які були надруковані російською мовою.

Що сталося

Киянка Анастасія Юхимець оприлюднила на своїй сторінці у Facebook знімок отриманого документа. Інформація на ньому надрукована російською, в тому числі дані про пацієнтку.

"Робила скринінг 2 триместру вагітності, отримала результати російською мовою. Завжди обирала Сінево з-поміж інших, але більше не ступлю на поріг і друзів відмовлятиму. В Києві вистачає лабораторій і точно знайдуться ті, хто поважають клієнтів і Закони. Дуже розчарована", - написала вона.

Думку Анастасії підтримали інші користувачі соцмережі, розкритикувавши подібну практику лабораторії. Дехто навіть стверджує, що отримував результати дослідження в "Сінево" українською мовою.

Реакція "Сінево"

У коментарях до публікації представник лабораторії пояснив, чому було використано саме російську мову.

"Це спеціалізоване програмне забезпечення від Siemens - компанії зі світовим іменем. На жаль, наразі серед мов, доступних для програми, і, відповідно, для звітів, що генерує ця програма, української немає – її не надає розробник", - йдеться в роз'ясненні.

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У лабораторії додали, що раніше просили компанію надати відповідне україномовне оновлення, на що отримали позитивну відповідь. "Кінцеві терміни поки що не вказали. Оновлення для програми Prisca, що дозволить обирати українську, наразі проходить тестування, і ми з нетерпінням очікуємо, коли Siemens надасть таку можливість", - уточнили в "Сінево".

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Автор: УНІАН