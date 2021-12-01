Дівчина вже спробувала вибачитися, але все одно не зуміла виправдати свої слова.

Студентка з Києва вирішила стати новою зіркою мережі, але навряд чи вона підозрювала про те, що отримає настільки велику "порцію слави". Дівчина поміркувала про війну на Донбасі та прокоментувала інформацію про можливе вторгнення РФ в Україну. Крім цього, вона заявила, що підтримує самопроголошені "ЛНР і ДНР".

Відео зі скандальною заявою українки, які вона розміщувала в TikTok, опублікували у Telegram-каналі "Катарсис".

Так, дівчина заявила, що вона не розуміє сенсу війни на Донбасі. За словами киянки, Україна нібито не може зберегти свої землі. Після цього вона і зовсім заявила, що вважає "крутими" так звані "ЛДНР".

"Комусь просто потрібні землі й сухопутний вихід до моря... Ну правильно, це дуже важливо... Але чесне слово, якщо ми не можемо протистояти, ми не можемо зберегти свої землі, то чому ми не можемо їх віддати? Чесно, хлопці, "ДНР, ЛНР", я за вас руками та ногами. Ви круті хлопці, я знаю... Але навіщо Україні ці землі, де їх не чекають, не приймають і не хочуть. Навіщо?", - поділилася своїми "роздумами" тіктокерша.

Що стосується ситуації навколо інформації про те, що РФ планує вторгнення в Україну, позиція тіктокерши виглядає досить дивно. Вона заявила, що в лютому це дійсно може статися і всі можуть померти, тому вона хоче "писати заповіт".

Читайте такожСпівробітниця IT-компанії оскандалилася заявами про українську мову: "звучить мерзенно"Також вона опублікувала ролик, в якому вказала, що живе в Києві та мріє про переїзд в Санкт-Петербург. Висловлювання студентки обурили користувачів мережі. Українці почали писати дівчині гнівні коментарі, після чого їй довелося вибачатися.

Однак, її вибачення не спрацювали. Студентка заявила, що вона завжди залишатиметься людиною, яка народилася і жила в Україні, але вона все одно мріє про переїзд у РФ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що невістка Кернеса грубо відповіла на бойкот свого бренду після скандалу з анекдотом про бандерівців. Привалова назвала ситуацію "дебілоїдною політикою".

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Віолетта Орлова