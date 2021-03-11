У світі не так багато гуртів, які виходять на сцену ось уже понад пів століття. Культові британці на чолі з Ієном Андерсоном — з їх числа. Відомі хитромудрими текстами, шаманськими театральними шоу й геніальними соло на флейті — Jethro Tull і сьогодні повні небаченої сили й потужності. І готові показати її 8 квітня 2022 року в київському Жовтневому палаці.

Ця культова група довела, що флейта може бути ідеальним рок-н-рольним музичним інструментом. Щодо їхнього жанру й досі сперечаються критики: фолк-рок, арт-рок чи, може, прогресив-рок? Адже Jethro Tull перевернули уявлення людей про рок і те, яким він може бути.

Гурт починав із блюзу в 1967 році, тяжів до фолку і джазу, загравав з електронікою, віддавав шану класиці, змішував усі ці жанри в одному альбомі й навіть переміг Metallica в категорії «Найкращий хард-рок/хеві-метал виконавець» на церемонії Grammy Awards 1989.

«Не думаю, що Jethro Tull — рок-група в тому сенсі, у якому рок-групами вважають Rolling Stones чи Motorhead. Наша музика вводить людей в оману поєднанням різних жанрів. Але це й добре, бо вона вводить в оману й мене самого», — зізнається Ієн Андерсон. Сам незмінний лідер гурту називає творчість Jethro Tull сумішшю акустичної музики з роком.

Вони завжди були далекими від мейнстріму. Та попри це пліч-о-пліч із Jethro Tull крокували любов слухачів та комерційний успіх. 5 їхніх альбомів отримали платиновий статус, 11 — золотий. Усього ж у світі було продано понад 60 мільйонів копій альбомів групи.

Шоу — невіддільна частина їхньої музики. Надихнувшись перформансами Джиммі Хендрікса й Кейт Емерсон, Jethro Tull часто дивували глядачів екстравагантними дійствами з трюками, переодяганнями, жартами та байками. І якщо спершу на сцену міг вийти в домашньому халаті лише лідер гурту, то пізніше до таких витівок вдавалися й інші учасники гурту.

У якому образі з’явиться Ієн Андерсон на київському концерті — есквайра, космонавта в білому комбінезоні, сумного клоуна, вуличного волоцюги зі скуйовдженим волоссям чи самого себе — побачимо 8 квітня 2022 року.

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Автор: УНІАН