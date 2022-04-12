Чоловіка вбили російські окупанти ще 28 лютого.

Волонтер Лілія Ярошевська півтора місяці шукала рідного брата Дениса Топчія, який у перші дні війни зник поблизу міста Буча Київської області.

Чим закінчилися ці пошуки вона розповіла виданню Волинь Post.

За її словами, восени минулого року Денис зі своєю сім'єю переїхали в будинок в селі Мироцьке, що недалеко від Бучі. Вже в перші дні війни оккуанти почали захоплювати деякі населені пункти в Київській області: почалися бої за Бучу і навколишні села.

Через чотири дні після російського вторгнення, 28 лютого, він вирішив поїхати за їжею і водою для дітей в Бучу. Дружина хотіла поїхати з ним, але чоловік наполіг на своєму – відправився на молоциклі в дорогу сам.

"Він поїхав і більше живим його не бачили. Ми поширювали інформацію про пошук, люди масово робили репости. Але ніхто нічого не знав. Згодом знайшлися свідки, які бачили, що хлопця на мотоциклі вбили. Однак з'ясувалося, що це не Денис. Вбитого впізнали родичі. 39 днів пошуків нічого не дали. Ми вірили, що він живий, що він у полоні", – розповіла Ярошевська.

Коли окупанти відійшли і Збройні сили України звільнили Бучу, двоюрідний брат Лілії і Дениса поїхав на пошуки зниклого і знайшов його мертвим. Дениса вбили просто посеред дороги на в'їзді в Ворзель за 5 км від Бучі.

"Про його загибель повідомила мама. У цей момент земля зникла під ногами, а серце розірвалося на шматочки. 39 днів мій братик лежав на трасі убитий, поки ми жили надіями", - поділилася волонтер.

Судмедекспертиза показала, що чоловік помер відразу. Його вбили поблизу блокпоста, який облаштували російські військові.

Денису було 34 роки. У нього залишилася дружина і двоє дітей: 4-річна Уляна і 2-річний Микита. В даний час жінка з ними знаходиться в Чехії.

Дружина загиблого Анна Топчій 10 квітня опублікувала на своїй сторінці відео Дениса Казанського. На ньому видно страшні кадри з місця вбивства Дениса та інших жителів на в'їзді в Ворзель. "Горіти вам в пеклі, хто зробив це з моїм чоловіком", - підписала вона.

Вас також можуть зацікавити новини: