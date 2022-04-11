З Іриною попрощалися на її власному подвір'ї 11 квітня. У неї залишився чоловік і дві дорослі дочки.

У Михайлівці-Рубежівці біля Буча сьогодні попрощалися з Іриною Фількіною - жінкою, фото руки з червоним манікюром якої облетіло весь світ. Її вбили російські окупанти на початку березня: росіяни, які окупували тоді Бучу, розстріляли жінку, коли вона їхала на велосипеді додому, щоб взяти речі і повернутися на роботу.

Як йдеться в сюжеті ТСН, Ірині в день, коли рідні дізналися про її загибель, мало виповнитися 53 роки. Вона, попри вмовляння дочки не евакуювалася, продовжила ходити на роботу. При цьому була волонтером, готуючи їжу для тероборони Києва.

Після звільнення Бучі від окупантів рідні деякий час не могли відшукати її тіло, спрямоване в один з моргів.

З Іриною попрощалися на її власному подвір'ї 11 квітня. У неї залишився чоловік і дві дорослі дочки.

Нагадаємо, як писав УНІАН, вбиту росіянами в Бучі жінку впізнали по червоному манікюру - Ірину впізнала місцева візажистка, яку жінка відвідувала напередодні війни.

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