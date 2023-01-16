Наразі 9 постраждалих у важкому стані, вони в реанімації.

Генеральний директор Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів про стан "найважчої" постраждалої унаслідок удару Росії по багатоповерхівці в Дніпрі.

В ефірі марафону він сказав, що йдеться про 19-річну дівчину, вона перебуває у реанімації. Її батьки на Луганщині, біля неї лише хлопець, який приходить.

"Вона втратила око, у неї черепно-мозкова травма. Ми робимо все можливе, щоб її врятувати. Вже з МОЗ налагодили зв'язок й будемо надалі відправляти її на лікування за кордон", - заявив Риженко.

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Лікар висловив сподівання, що їм вдасться врятувати всіх постраждалих, навіть тих, хто отримав переохолодження унаслідок тривалого перебування під завалами.

Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці в Дніпрі

14 січня 2023-го року Росія вдарила ракетою Х-22 по багатоповерхівці в Дніпрі. Унаслідок потужного удару один з під'їздів просто "склався". Наразі кількість жертв вже сягнула 40 людей.

Мер Дніпра Борис Філатов озвучив припущення, куди насправді хотіла вцілити Росія. Вона, ймовірно, мала намір атакувати Придніпровську ТЕС.

В Офісі генпрокурора України заявили, що ракети Х-22 може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк армії Російської Федерації.

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