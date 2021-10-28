Зокрема, з 30 жовтня у місті будуть заборонені усі масові заходи, а заклади культури призупинять роботу.

У Львові оголосили про нові карантинні обмеження через запровадження з 30 жовтня "червоної" зони епіднебезпеки.

Як повідомив у Facebook мер Львова Андрій Садовий, відповідне рішення сьогодні ухвалила міська комісія з питань ТЕБ та НС.

Згідно з ним, починаючи з 30 жовтня, у місті будуть заборонені усі масові заходи, а заклади культури призупиняють роботу.

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Громадський транспорт може перевозити не більше 50% пасажирів від загальної пасажиромісткості. Вакцинація для водіїв та контролерів обов’язкова. Усі пільговики, окрім учасників бойових дій, можуть безкоштовно користуватись транспортом з 11:00 до 16:00. При цьому Садовий додав, що якщо ситуація з коронавірусом не покращиться, то можуть бути запроваджені вимоги для проїзду по COVID-сертифікату або ПЛР-тесту.

Заклади громадського харчування, а також ті, які продають товари першої необхідності, працюватимуть лише за умови повної вакцинації працівників та відвідувачів.

Також відвідування торговельних центрів, ринків, непродовольчих магазинів дозволено лише для вакцинованих.

Заклади та підприємства, які надають сервісні послуги, можуть працювати лише за умови повної вакцинації працівників та заповненості приміщень не більше ніж на 50%.

У спортивних закладах дозволяються лише індивідуальні заняття за умови повної вакцинації працівників та відвідувачів.

Карантин в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині з 30 жовтня запроваджують "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Наразі регіон перебуває у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки поширення коронавірусу. Окрім Львівщини, "червона" зона почне діяти ще в п'яти областях: Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Хмельницькій та Чернігівській.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних обмежень у зв’язку з погіршення ситуації з COVID-19 у Києві з понеділка, 1 листопада. Згодом відповідне рішення ухвалила Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, оголосивши в столиці "червону" зону карантину.

Зазначимо, що записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Світлана Макринська